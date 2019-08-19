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Факти / Україна / Суспільство

Як підготувати дитину до школи вдома – розвивальні завдання

Як підготувати дитину вдома та які завдання варто використовувати – розбиралися Факти ICTV.

Як підготувати дитину до школи вдома – розвивальні завдання

На жаль, діти не народжуються з вродженою памяттю, посидючістю та моторикою рук. Але саме вони і є основою успішного навчання у школі. Щоб не завдати дитині психологічної травми і не відбити бажання навчатися, батькам варто самостійно готувати малечу до 1 класу. Факти ICTV розбиралися, як підготувати дитину вдома та які завдання краще використовувати. 

Вважається, що майбутній першокласник повинен мати елементарні знання та навички: знати своє ім’я, імена батьків та ким вони працюють, відрізняти ліво від право, знати, в якій країні та місті живе, вирішувати загадки на логіку, рахувати від 1 до 10 тощо.

Найкраще починати готувати дитину до школи у 3-4 роки. У цьому віці вона формується як особистість, починає цікавитися та пізнавати навколишній світ. Щоб зацікавити дитину – давайте їй завдання в ігровій, розважальній формі.

ВАЖЛИВО: не ставте конкретних цілей. Усі діти різні і розвиваються індивідуально.

Розвивальні завдання для дошкільнят з математики

Завдання з математики передусім не мають бути одноманітними. Для того, щоб зацікавити дитину, можна використовувати загадки, головоломки, ігри або завдання з геометричними фігурами. Підбирайте завдання з урахуванням рівня розвитку дитини. 

Ось декілька варіантів:

  1. Гра Будинки. Попросіть дитину намалювати два триповерхових будинки на окремому аркуші. Щоб на кожному поверсі було по 3 вікна. У деяких вікнах попросіть намалювати шторки і “заселити” в квартири зі шторками людей, щоб їх була однакова кількість на кожному поверсі. Потім попросіть дитину порахувати, у якому будинку живе більше мешканців. 
  2. Цікаві математичні питання: Скільки лапок у двох собачок? Що важче – кілограм яблук чи кілограм пуху? 

ВАЖЛИВО: заохочуйте інтерес дитини до таких завдань, будьте щедрими на похвалу.

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Розвивальні завдання з читання

Особливий акцент на підготовці до школи вдома потрібно зробити на завданнях з читання. Навички читання допоможуть дитині легше вчитися в школі. Починати потрібно з вивчення літер, а потім читання складів та коротких слів.

ВАЖЛИВО: вчити дитину читати потрібно тільки в ігровій формі.

Пропонуємо кілька завдань, які допоможуть розвинути навички читання: 

  1. Гра Знайди слово. Попросіть дитину знайти якесь слово у незнайомому тексті. Обмежте пошуки, наприклад, однією хвилиною. 
  2. Картки зі складами. Напишіть на картках склади, щоб з них можна було скласти слова. Поступово додавайте нові склади. 
  3. Пропуск літери. Напишіть декілька слів і пропустіть у кожному з них літеру. Попросіть дитину вставити букви, яких не вистачає. 
  4. Швидкочитання. Просіть дитину щодня читати на швидкість один і той самий текст. Звертайте увагу на успіхи майбутнього першокласника. 

Розвивальні завдання на логіку

Привчити дитину до графічних завдань та розвинути логіку допоможуть такі вправи:

  1. Лабіринт. Попросіть малечу знайти вихід для звірятка з лабіринту за допомогою ручки або олівця. 
  2. Малюнок по точках. Потрібно з’єднати між собою точки, щоб вийшов малюнок. Якщо буде потрібно, допоможіть дитині.

ВАЖЛИВО: не забувайте розвивати моторику – цьому сприяє ліплення, ігри з конструктором, пальчикова гімнастика.  

Пам’ятайте, що бажання вчитися прищеплюється з дитинства, тож постарайтеся готувати дитину до школи цікавими та пізнавальними методами. 

До слова, раніше Факти ICTV писали, як обрати шкільну форму і портфель.

Фото: Dreamstime

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