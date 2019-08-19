Як підготувати дитину вдома та які завдання варто використовувати – розбиралися Факти ICTV.
На жаль, діти не народжуються з вродженою памяттю, посидючістю та моторикою рук. Але саме вони і є основою успішного навчання у школі. Щоб не завдати дитині психологічної травми і не відбити бажання навчатися, батькам варто самостійно готувати малечу до 1 класу. Факти ICTV розбиралися, як підготувати дитину вдома та які завдання краще використовувати.
Вважається, що майбутній першокласник повинен мати елементарні знання та навички: знати своє ім’я, імена батьків та ким вони працюють, відрізняти ліво від право, знати, в якій країні та місті живе, вирішувати загадки на логіку, рахувати від 1 до 10 тощо.
Найкраще починати готувати дитину до школи у 3-4 роки. У цьому віці вона формується як особистість, починає цікавитися та пізнавати навколишній світ. Щоб зацікавити дитину – давайте їй завдання в ігровій, розважальній формі.
ВАЖЛИВО: не ставте конкретних цілей. Усі діти різні і розвиваються індивідуально.
Розвивальні завдання для дошкільнят з математики
Завдання з математики передусім не мають бути одноманітними. Для того, щоб зацікавити дитину, можна використовувати загадки, головоломки, ігри або завдання з геометричними фігурами. Підбирайте завдання з урахуванням рівня розвитку дитини.
Ось декілька варіантів:
- Гра Будинки. Попросіть дитину намалювати два триповерхових будинки на окремому аркуші. Щоб на кожному поверсі було по 3 вікна. У деяких вікнах попросіть намалювати шторки і “заселити” в квартири зі шторками людей, щоб їх була однакова кількість на кожному поверсі. Потім попросіть дитину порахувати, у якому будинку живе більше мешканців.
- Цікаві математичні питання: Скільки лапок у двох собачок? Що важче – кілограм яблук чи кілограм пуху?
ВАЖЛИВО: заохочуйте інтерес дитини до таких завдань, будьте щедрими на похвалу.Читайте: Що потрібно купити дитині в школу: список речей і канцелярії Список сайтів для завантаження електронних підручників Ланч-бокс для школяра: прості ідеї для корисного перекусу
Розвивальні завдання з читання
Особливий акцент на підготовці до школи вдома потрібно зробити на завданнях з читання. Навички читання допоможуть дитині легше вчитися в школі. Починати потрібно з вивчення літер, а потім читання складів та коротких слів.
ВАЖЛИВО: вчити дитину читати потрібно тільки в ігровій формі.
Пропонуємо кілька завдань, які допоможуть розвинути навички читання:
- Гра Знайди слово. Попросіть дитину знайти якесь слово у незнайомому тексті. Обмежте пошуки, наприклад, однією хвилиною.
- Картки зі складами. Напишіть на картках склади, щоб з них можна було скласти слова. Поступово додавайте нові склади.
- Пропуск літери. Напишіть декілька слів і пропустіть у кожному з них літеру. Попросіть дитину вставити букви, яких не вистачає.
- Швидкочитання. Просіть дитину щодня читати на швидкість один і той самий текст. Звертайте увагу на успіхи майбутнього першокласника.
Розвивальні завдання на логіку
Привчити дитину до графічних завдань та розвинути логіку допоможуть такі вправи:
- Лабіринт. Попросіть малечу знайти вихід для звірятка з лабіринту за допомогою ручки або олівця.
- Малюнок по точках. Потрібно з’єднати між собою точки, щоб вийшов малюнок. Якщо буде потрібно, допоможіть дитині.
ВАЖЛИВО: не забувайте розвивати моторику – цьому сприяє ліплення, ігри з конструктором, пальчикова гімнастика.
Пам’ятайте, що бажання вчитися прищеплюється з дитинства, тож постарайтеся готувати дитину до школи цікавими та пізнавальними методами.
До слова, раніше Факти ICTV писали, як обрати шкільну форму і портфель.