Як підготувати дитину вдома та які завдання варто використовувати – розбиралися Факти ICTV.

На жаль, діти не народжуються з вродженою памяттю, посидючістю та моторикою рук. Але саме вони і є основою успішного навчання у школі. Щоб не завдати дитині психологічної травми і не відбити бажання навчатися, батькам варто самостійно готувати малечу до 1 класу. Факти ICTV розбиралися, як підготувати дитину вдома та які завдання краще використовувати.

Вважається, що майбутній першокласник повинен мати елементарні знання та навички: знати своє ім’я, імена батьків та ким вони працюють, відрізняти ліво від право, знати, в якій країні та місті живе, вирішувати загадки на логіку, рахувати від 1 до 10 тощо.

Найкраще починати готувати дитину до школи у 3-4 роки. У цьому віці вона формується як особистість, починає цікавитися та пізнавати навколишній світ. Щоб зацікавити дитину – давайте їй завдання в ігровій, розважальній формі.

ВАЖЛИВО: не ставте конкретних цілей. Усі діти різні і розвиваються індивідуально.

Розвивальні завдання для дошкільнят з математики

Завдання з математики передусім не мають бути одноманітними. Для того, щоб зацікавити дитину, можна використовувати загадки, головоломки, ігри або завдання з геометричними фігурами. Підбирайте завдання з урахуванням рівня розвитку дитини.

Ось декілька варіантів:

Гра Будинки . Попросіть дитину намалювати два триповерхових будинки на окремому аркуші. Щоб на кожному поверсі було по 3 вікна. У деяких вікнах попросіть намалювати шторки і “заселити” в квартири зі шторками людей, щоб їх була однакова кількість на кожному поверсі. Потім попросіть дитину порахувати, у якому будинку живе більше мешканців. Цікаві математичні питання : Скільки лапок у двох собачок? Що важче – кілограм яблук чи кілограм пуху?

ВАЖЛИВО: заохочуйте інтерес дитини до таких завдань, будьте щедрими на похвалу.

Розвивальні завдання з читання

Особливий акцент на підготовці до школи вдома потрібно зробити на завданнях з читання. Навички читання допоможуть дитині легше вчитися в школі. Починати потрібно з вивчення літер, а потім читання складів та коротких слів.

ВАЖЛИВО: вчити дитину читати потрібно тільки в ігровій формі.

Пропонуємо кілька завдань, які допоможуть розвинути навички читання:

Гра Знайди слово . Попросіть дитину знайти якесь слово у незнайомому тексті. Обмежте пошуки, наприклад, однією хвилиною. Картки зі складами . Напишіть на картках склади, щоб з них можна було скласти слова. Поступово додавайте нові склади. Пропуск літери . Напишіть декілька слів і пропустіть у кожному з них літеру. Попросіть дитину вставити букви, яких не вистачає. Швидкочитання . Просіть дитину щодня читати на швидкість один і той самий текст. Звертайте увагу на успіхи майбутнього першокласника.

Розвивальні завдання на логіку

Привчити дитину до графічних завдань та розвинути логіку допоможуть такі вправи:

Лабіринт. Попросіть малечу знайти вихід для звірятка з лабіринту за допомогою ручки або олівця. Малюнок по точках. Потрібно з’єднати між собою точки, щоб вийшов малюнок. Якщо буде потрібно, допоможіть дитині.

ВАЖЛИВО: не забувайте розвивати моторику – цьому сприяє ліплення, ігри з конструктором, пальчикова гімнастика.

Пам’ятайте, що бажання вчитися прищеплюється з дитинства, тож постарайтеся готувати дитину до школи цікавими та пізнавальними методами.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як обрати шкільну форму і портфель.