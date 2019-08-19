У Польщі українця на фабриці затягнуло у механізм, після чого він помер.
У Вроцлаві на фабриці концерну LG, яка займається виготовленням акумуляторів для елетромобілів, 28-річний українець помер від отриманих травм на виробництві.
Чоловік серйозно травмував хребет. Механізм машини затиснув його грудну клітину і пошкодив ключицю, а ланцюжок на шиї перетиснув горло.
Українця госпіталізували у важкому стані до лікарні. Але медики не змогли врятувати йому життя.
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Поліція розпочала розслідування справи. Правоохоронці не повідомляють про деталі.
Крім того, справою зацікавилася прокуратура.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що українці масово купують нерухомість в Польщі.
Джерело: Gazeta Wroclawska
Фото: Gazeta Wroclawska