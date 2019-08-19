PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Затягнуло у механізм: на фабриці в Польщі загинув українець

У Польщі українця на фабриці затягнуло у механізм, після чого він помер.

Затягнуло у механізм: на фабриці в Польщі загинув українець

У Вроцлаві на фабриці концерну LG, яка займається виготовленням акумуляторів для елетромобілів, 28-річний українець помер від отриманих травм на виробництві.

Чоловік серйозно травмував хребет. Механізм машини затиснув його грудну клітину і пошкодив ключицю, а ланцюжок на шиї перетиснув горло.

Українця госпіталізували у важкому стані до лікарні. Але медики не змогли врятувати йому життя.

Читайте: Українцям за останні півроку почали частіше відмовляти у в’їзді в Польщу

Поліція розпочала розслідування справи. Правоохоронці не повідомляють про деталі.

Крім того, справою зацікавилася прокуратура.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що українці масово купують нерухомість в Польщі.

Джерело: Gazeta Wroclawska

Фото: Gazeta Wroclawska

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кращий серед 33 офіцерів з 22 країн: історія британського випускника Артема Бараненка
Чому українці не хочуть повертатися на заробітки
Український серіал Кріпосна б’є рекорди в Польщі – причина
Літав за рахунок держбюджету додому: спікер Сейму Польщі подав у відставку через скандал
Музей екзотичних метеликів у Польщі: ціна та що можна побачити
Через декілька років половина українців житиме за кордоном – Клімкін
Українцям за останні півроку почали частіше відмовляти у в’їзді в Польщу
Українці отримали майже 200 тис. посвідок на проживання в Польщі за півроку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка