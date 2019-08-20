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Факти / Україна / Суспільство

1-2 тис. грн: до Дня незалежності військові отримають премії

Українські військові до Дня незалежності отримають по 1–2 тис. грн премії.

1-2 тис. грн: до Дня незалежності військові отримають премії

З нагоди Дня незалежності військовослужбовці Збройних сил України отримають грошові премії у 1–2 тис. грн.

Відповідний указ підписав міністр оборони України Степан Полторак.

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– Військовослужбовці, зокрема строкової служби, і курсанти отримають по 1 тис. грн. Військовослужбовці, які в 2019 році залучалися до виконання завдань у складі підрозділів Об’єднаних сил, і ті, хто зараз захищає територіальну цілісність держави на Сході – по 2 тис. грн, – зазначив Полторак.

Також з нагоди Дня незалежності окремі категорії соціально незахищених киян отримають матеріальну допомогу.

Фото: military_tv_ua

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