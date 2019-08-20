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Факти / Україна / Політика

Коли вибори мера Києва та депутатів Київради

Вибори мера Києва та депутатів міської ради відбудуться у 2020 році.

Київ

Вибори мера у Києві відбудуться 25 жовтня у 2020 році.  Чинний Київський міський голова Віталій Кличко заявляє про бажання надалі продовжувати роботу мера.

Наразі він очолює рейтинг кандидатів у мери столиці на наступних виборах у 2020 році.

– Я дуже багато починань заклав як мер, щоб реалізувати їх. Наступним викликом буде метро на Троєщину. Щоб його запустити, потрібно близько 5 років: спочатку запустити міст і автосполучення, а потім – метро.

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Треба побудувати і метро на Виноградар. Тобто, багато речей не встигну зробити до 2020 року. Ми пройшли найскладніший етап – вивели місто з кризи. Але ще дуже багато роботи. Якщо кияни дадуть мені можливість обратися в 2020 році, я реалізував би усі ці проекти з великим задоволенням, – підкреслив Кличко.

Виборчий процес почнеться 15 вересня. Початок висування кандидатів у депутати міськрад та кандидатів на пост сільського чи міського голови та мерів почнеться 21 вересня, а закінчується 2 жовтня 2020 року.

25 жовтня відбудуться самі вибори, а їх офіційні результати повинні оприлюднити не пізніше 9 листопада.

До слова, в Офісі президента розглядають питання про дострокові місцеві вибори.

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