Міністерство охорони здоров’я з 2020 року хоче наблизити українську модель інтернатури до європейських стандартів.

МОЗ планує збільшити термін проходження інтернатури в Україні до трьох років для всіх спеціальностей, крім загальної стоматології.

Стоматологи проходитимуть інтернатуру один рік.

Після інтернатури хочуть, щоб лікарі проходили резидентуру, яка триватиме відповідно до складності спеціалізації.

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Крім того, у МОЗ пропонують зменшити кількість спеціальностей, за якими відбуватиметься набір до інтернатури з 34 до 13. Ними повинні стати:

акушерство і гінекологія

анестезіологія та інтенсивна терапія

внутрішні хвороби

загальна практика сімейна медицина

загальна стоматологія

медицина невідкладних станів

педіатрія

психіатрія

отоларингологія

офтальмологія

радіологічна онкологія та ядерна медицина

радіологія

хірургія.

Також пропонують запровадити розподіл студентів після закінчення ВНЗ за електронним реєстром за результатами Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Громадське обговорення нового проекту триватиме до 14 вересня.

До слова, раніше МОЗ розширило список безкоштовних ліків.