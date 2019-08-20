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Факти / Україна

СБУ запобігла терактові напередодні Дня незалежності в Сумах

Служба безпеки України запобігла терактам під час святкування Дня прапора на Сумщині.

СБУ запобігла терактові напередодні Дня незалежності в Сумах

На Сумщині співробітники Служби безпеки України затримали 19-річного місцевого жителя. Молодик  входить до радикального молодіжного угруповання, яке планувало  підірвати боєприпаси та вибухівку у місцях масового скупчення людей.

– Слідство перевіряє версію щодо підготовки провокаційних акцій під час масових заходів, зокрема в культових приміщеннях, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня прапора та проведення концерту KVARTAL-FEST 23 серпня на території Сумщини, – розповіли у прес-службі СБУ.

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Під час обшуків правоохоронцям вдалося вилучити гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.

Раніше Факти ICTV писали, що до Дня незалежності українські військові отримають по 1–2 тис. грн премії.

Джерело: СБУ

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