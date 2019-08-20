На День Незалежності 2019 українці відпочиватимуть три дні поспіль – 24, 25 і 26 серпня.
Вихідними на День незалежності 2019 будуть три дні. День незалежності України щороку відзначають 24 серпня. Цьогоріч свято припадає на суботу.
Тому, за законом, вихідний переноситься на наступний день після святкового або неробочого дня, тобто на понеділок 26 серпня.
Відповідно, українці на День незалежності відпочиватимуть 24, 25 і 26 серпня.
Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів
Варто звернути увагу, що фінансові установи на День незалежності також змінюють графік роботи.
Тому раніше Факти ICTV писали, як працюють банки на День незалежності 2019.
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