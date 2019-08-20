Представником Президента України у Верховній Раді ІХ скликання призначений Руслан Стефанчук.

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм представником у Верховній Раді.

Відповідний указ глави держави №602/2019 від 19 серпня 2019 року опубліковано на сайті президента.

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– Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича представником президента України у Верховній Раді України (за згодою), – говориться в указі.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський призначив Миколу Кулешова начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.