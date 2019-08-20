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Факти / Україна / Політика

У Голосі відмовилися від посади віце-спікера – Юрчишин

Партія Голос не прийняла пропозицію про призначення на посаду віце-спікера парламенту одного з її народних депутатів.

Ярослав Юрчишин

Голова партії голос Ярослав Юрчишин заявив, що політична сила дійсно відмовилася від того, щоб один з її представників обіймав посаду віце-спікера Верховної Ради.

За його словами, зазначена посада має церемоніальні позиції.

– Тому в цьому випадку нас не цікавить політична посада – нас цікавлять професійні посади, – пояснив Юрчишин.

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Він вважає, що на посаду заступника голови Верховної Ради можуть претендувати партії, для яких більш важливим є політичне позиціонування.

Юрчишин додав, що Голос поборовся б за посаду першого віце-спікера парламенту, якби у неї були управлінські функції.

До слова, партії Голос і Слуга народу не ведуть переговори про створення коаліції.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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