Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк склав повноваження та пішов у відпустку.
На засіданні Вищої ради правосуддя 20 серпня Павло Вовк заявив про складання повноважень голови Окружного адмінсуду Києва.
Він стверджує, що добровільно склав повноваження голови суду з 1 серпня.
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Нового голову поки не обрали, його обов’язки виконуватиме Володимир Келеберда.
Нагадаємо, на початку серпня Павлу Вовку Генпрокуратура вручила підозру у втручанні в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.
Фото: Павло Вовк
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