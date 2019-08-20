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Факти / Україна

Вовк склав повноваження голови Окружного адмінсуду Києва

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк склав повноваження та пішов у відпустку.

ГПУ вручила підозру Павлу Вовку

На засіданні Вищої ради правосуддя 20 серпня Павло Вовк заявив про складання повноважень голови Окружного адмінсуду Києва.

Він стверджує, що добровільно склав повноваження голови суду з 1 серпня.

Читайте: Суддя Вовк: що відомо про голову Окружного адмінсуду Києва

Нового голову поки не обрали, його обов’язки виконуватиме Володимир Келеберда.

Нагадаємо, на початку серпня Павлу Вовку Генпрокуратура вручила підозру у втручанні в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

Фото: Павло Вовк

Джерело: Українські новини

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