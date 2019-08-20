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Факти / Україна

ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка на прохання ГПУ

Суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка не відсторонили від виконання обов’язків, як того вимагала Генпрокуратура.

Павло Вовк

ГПУ подавала до Вищої ради правосуддя клопотання щодо судді Павла Вовка у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності.

За результатами засідання ВРП ухвалила рішення відмовити у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді Окружного адмінсуду Києва від здійснення правосуддя.

Читайте: Суддя Вовк: що відомо про голову Окружного адмінсуду Києва

Раніше на засіданні Вищої ради правосуддя 20 серпня Павло Вовк заявив про складання повноважень голови Окружного адмінсуду Києва.

Нагадаємо, на початку серпня Павлу Вовку Генпрокуратура вручила підозру у втручанні в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

Фото: Павло Вовк

Джерело: УНІАН

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