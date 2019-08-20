Суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка не відсторонили від виконання обов’язків, як того вимагала Генпрокуратура.

ГПУ подавала до Вищої ради правосуддя клопотання щодо судді Павла Вовка у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності.

За результатами засідання ВРП ухвалила рішення відмовити у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді Окружного адмінсуду Києва від здійснення правосуддя.

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Раніше на засіданні Вищої ради правосуддя 20 серпня Павло Вовк заявив про складання повноважень голови Окружного адмінсуду Києва.

Нагадаємо, на початку серпня Павлу Вовку Генпрокуратура вручила підозру у втручанні в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

Фото: Павло Вовк