Зміцнення гривні в Україні відбувається завдяки поведінці нерезидентів, монетарній політиці і нормальній макроекономічній ситуації.

Заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб розповів про три фактори, які впливають на зміцнення гривні, яке спостерігається у 2019 році.

– Перший фактор – поведінка нерезидентів. Ми бачимо збільшення попиту нерезидентів на українські ОВДП. Їхні вкладення сьогодні становлять близько 92 млрд грн, – сказав Сологуб.

Крім того, велику роль у зміцненні нацвалюти зіграли нормальна макроекономічна ситуація в країні і адекватна монетарна та фіскальна політика.

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Заступник голови НБУ висловив упевненість у тому, що інтерес іноземних інвесторів до українських цінних паперів не є короткостроковим.

Він додав, що велика частина нерезидентів вкладаються у довгострокові папери.

До слова, банкіри вважають, що курс до кінця 2019 року коливатиметься у межах 25,5-26,5 грн/дол.