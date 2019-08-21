Народний депутат від Слуги народу Давид Арахамія пропонує запровадити особливий період дії правил спрощеного звільнення і найму держслужбовців.

Народний депутат Давид Арахамія заявив, що згідно з чинним законодавством, щоб звільнити навіть рядову посаду, знадобиться рік. Тому зараз немає часу, щоб його марнувати.

Давайте зробимо особливий період і визначимо це у часі. Скільки вам треба? Два роки? На два роки, на особливий період, зробимо дуже спрощені правила щодо найму і звільнення, а потім повернемося до нормального зваженого закону, – сказав депутат.

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Давид Арахамія зауважив, що ця ідея має певні ризики. Але, на його думку, набагато більшими є ризики того, що через бюрократію ніхто з нових менеджерів нічого не зможе зробити.

Адже, відповідно до закону, звільнення старих кадрів неможливе.

До слова, раніше глава партії Слуга народу Дмитро Разумков запропонував підвищити депутатам зарплату.

Фото: Давид Арахамія