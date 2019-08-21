Кабмін знову дозволив інспекторам Державної служби праці проводити інспекційні перевірки підприємців.

Не дивлячись на скасування Шостим апеляційним адміністративним судом інспекційних перевірок підприємців, Кабмін знову відновив цей процес.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на черговому засіданні уряду.

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Згідно з проектом постанови, інспектори праці можуть у будь-який час доби безперешкодно і без попереднього повідомлення приходити з інспекційними перевірками у будь-які виробничі, службові, адміністративні приміщення об’єкта відвідування та ознайомлюватися з будь-якими документами.

До речі, в Україні ввели нове маркування для харчових продуктів.