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Факти / Україна

Держслужба праці перевірятиме підприємців у будь-який час і без попереджень

Кабмін знову дозволив інспекторам Державної служби праці проводити інспекційні перевірки підприємців.

Держслужба праці перевірятиме підприємців у будь-який час і без попереджень

Не дивлячись на скасування Шостим апеляційним адміністративним судом інспекційних перевірок підприємців, Кабмін знову відновив цей процес.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на черговому засіданні уряду.

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Згідно з проектом постанови, інспектори праці можуть у будь-який час доби безперешкодно і без попереднього повідомлення приходити з інспекційними перевірками у будь-які виробничі, службові, адміністративні приміщення об’єкта відвідування та ознайомлюватися з будь-якими документами.

До речі, в Україні ввели нове маркування для харчових продуктів.

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