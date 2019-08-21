Кабмін затвердив правила організації інклюзивних груп у позашкільних закладах.
Ухвалена постанова Кабміну встановлює чіткі правила оргнізації інклюзивного навчання у позашкільній освіті.
Відтепер, щоб дитину з особливими освітніми потребами зарахували до позашкільного закладу, її батькам або законним представникам треба подати відповідну заяву.
До заяви також потрібно додати документи, які підтверджують наявність особливих освітніх потреб – висновок інклюзивно-ресурсного центру, індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю.
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Керівник закладу зобов’язаний створити інклюзивну групу та сформувати команду психолого-педагогічного супроводу.
До її складу повинні входити педагогічні працівники, адміністрація закладу та, за потреби, інші спеціалісти.
Щоб інклюзивна група запрацювала, заклад позашкільної освіти повинен відповідати таким вимогам:
- архітектурна доступність будівель, приміщень та прилеглої території;
- підтримка принципів універсального дизайну в сфері освіти;
- відповідна матеріально-технічна та навчально-методична база.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як підготувати дитину до школи вдома.