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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін затвердив правила навчання для інклюзивних груп

Кабмін затвердив правила організації інклюзивних груп у позашкільних закладах.

Кабмін затвердив правила навчання для інклюзивних груп

Ухвалена постанова Кабміну встановлює чіткі правила оргнізації інклюзивного навчання у позашкільній освіті.

Відтепер, щоб дитину з особливими освітніми потребами зарахували до позашкільного закладу, її батькам або законним представникам треба подати відповідну заяву.

До заяви також потрібно додати документи, які підтверджують наявність особливих освітніх потреб – висновок інклюзивно-ресурсного центру, індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю.

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Керівник закладу зобов’язаний створити інклюзивну групу та сформувати команду психолого-педагогічного супроводу.

До її складу повинні входити педагогічні працівники, адміністрація закладу та, за потреби, інші спеціалісти.

Щоб інклюзивна група запрацювала, заклад позашкільної освіти повинен відповідати таким вимогам:

  • архітектурна доступність будівель, приміщень та прилеглої території;
  • підтримка принципів універсального дизайну в сфері освіти;
  • відповідна матеріально-технічна та навчально-методична база.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як підготувати дитину до школи вдома.

Джерело: Урядовий портал

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