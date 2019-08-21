Кабмін затвердив правила організації інклюзивних груп у позашкільних закладах.

Ухвалена постанова Кабміну встановлює чіткі правила оргнізації інклюзивного навчання у позашкільній освіті.

Відтепер, щоб дитину з особливими освітніми потребами зарахували до позашкільного закладу, її батькам або законним представникам треба подати відповідну заяву.

До заяви також потрібно додати документи, які підтверджують наявність особливих освітніх потреб – висновок інклюзивно-ресурсного центру, індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю.

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Керівник закладу зобов’язаний створити інклюзивну групу та сформувати команду психолого-педагогічного супроводу.

До її складу повинні входити педагогічні працівники, адміністрація закладу та, за потреби, інші спеціалісти.

Щоб інклюзивна група запрацювала, заклад позашкільної освіти повинен відповідати таким вимогам:

архітектурна доступність будівель, приміщень та прилеглої території;

підтримка принципів універсального дизайну в сфері освіти;

відповідна матеріально-технічна та навчально-методична база.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як підготувати дитину до школи вдома.