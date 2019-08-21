Депутат від Слуги народу Давид Арахамія повідомив, що багато політичних сил відмовилися подавати кандидатів на посади міністрів.

Народний депутат Давид Арахамія заявив, що представники політичних партій спекулюють, відмовляючись подавати кандидатів на посади міністрів у новому уряді.

Я не називатиму прізвищ зараз, коли я дзвоню представникам інших партій і кажу, а ви можете надати свій шорт-лист нормальних кандидатів на міністрів, а мені кажуть: а ми хочемо, щоб ви несли відповідальність, ми не дамо. Скажіть мені – чи це державницька позиція чи політична спекуляція? Якщо є така позиція – нехай вони лісом всі йдуть,- сказав нардеп.

Читайте: Арахамія пропонує спростити звільнення держслужбовців на особливий період

Давид Арахамія також додав, що так звані договорняки зараз не потрібні країні. Він запевнив, що весь уряд буде професійним.

Він буде технократичним, а не партійним чи політичним.

До слова, раніше Давид Арахамія повідомив, що ім’я нового прем’єра оголосять 29 вересня.