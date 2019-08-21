На День незалежності, 24 серпня, в Україні переважатиме суха і сонячна погода.
В Україні 24 серпня дощі з грозами очікуються лише на сході, на решті території – сухо і сонячно.
На півдні – від +30 до +32.
У північних областях – в межах +28.
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На заході – від +27 до +32.
У центрі синоптики прогнозують +30.
У східних областях – від +28 до +31.
У Києві на День незалежності без опадів. Вночі 13-15, а вдень 26-28 вище нуля.
Синоптик Наталя Діденко також дала прогноз для Києва на День незалежності:
– На День Прапора і День Незалежності у столиці буде погода без змін, сонячно та близько +25+28 градусів.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.
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