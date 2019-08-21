Вісім українців перевели в СІЗО Лефортово з регіональних установ ФСВП.
Громадяни України Роман Сущенко та Євген Панов етаповані в московський СІЗО Лефортово на тлі переговорів про можливий обмін з Україною.
– 20 серпня в московському СІЗО Лефортово взяли передачі для українців Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченко, – йдеться в повідомленні.
Правозахисники припускають, що, відтак, всі українці перебувають в московському СІЗО.
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Всього в Лефортово тепер доставлено вісім українців.
До слова, політв’язня Романа Терновського звільнили з російської колонії.
Джерело: Вікторія Івлева
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