Вісім українців перевели в СІЗО Лефортово з регіональних установ ФСВП.

Громадяни України Роман Сущенко та Євген Панов етаповані в московський СІЗО Лефортово на тлі переговорів про можливий обмін з Україною.

– 20 серпня в московському СІЗО Лефортово взяли передачі для українців Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченко, – йдеться в повідомленні.

Правозахисники припускають, що, відтак, всі українці перебувають в московському СІЗО.

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Всього в Лефортово тепер доставлено вісім українців.

До слова, політв’язня Романа Терновського звільнили з російської колонії.

Джерело: Вікторія Івлева