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Факти / Україна

Тепло і короткочасні дощі – погода на 1 вересня в Україні

Погода 1 вересня в Україні буде сонячною, але не спекотною.

Тепло і короткочасні дощі – погода на 1 вересня в Україні

Першого вересня в Україні буде ясна і тепла погода з можливими короткочасними дощами.

Похолодання очікується лише на півночі і сході України. У деяких північних областях можливі короткочасні дощі.

У західних областях погода на 1 вересня не підведе. За прогнозами синоптиків, температура коливатиметься в межах +24-32°.

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У південних областях опадів не очікується. Температура тут буде в межах +25-31°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на День незалежності України.

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