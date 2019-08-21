У Києві з 1 вересня підвищать зарплати педагогам дошкільної освіти та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

У Києві підвищать заробітні плати педагогам дошкільних, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів, а також педагогічним працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

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Підвищення очікується 1 вересня в середньому в межах 1 тис. грн.

– Сфера освіти є для столиці пріоритетною. У цьому році на неї в бюджеті міста передбачили майже 18 млрд грн, – зазначив мер міста Віталій Кличко.

Раніше Факти ICTV писали, що з 1 січня 2020 року зарплати українських вчителів зростуть від 20% до 70%. Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів окладу до 2023 року.