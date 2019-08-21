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Як працюють банки на День незалежності 2019

У День незалежності 2019 банки змінюють режим роботи. Як працюють банки на День незалежності 2019 – читайте в матеріалі.

Як працюють банки на День незалежності 2019

На День незалежності України, який святкують 24 серпня, українці відпочиватимуть три дні – 24, 25 і 26 серпня.

Оскільки 24 серпня припадає на суботу, то вихідний переноситься на понеділок 26 серпня.

Відповідно, у працівників банків з 24 по 26 серпня вихідні, тому в ці дні фінансові установи не працюватимуть. Всі операції з готівкою будуть можливі тільки через банкомати, термінали або додатки у смартфонах.

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Крім того, у державних установах передсвятковий день 23 серпня буде скорочений на одну годину.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як пройде День незалежності 2019.

Фото: Dreamstime

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