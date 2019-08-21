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Факти / Україна

Гройсман відзвітував про роботу Кабміну за 3 роки – основні показники

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман представив звіт за три роки роботи Кабміну.

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Володимир Гройсман на засіданні Кабміну заявив, що на першому засіданні нової Верховної Ради його уряд складає повноваження.

За його словами, за три роки закладено фундамент для впровадження якісних змін та досягнення позитивних результатів.

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Гройсман також назвав основні досягнення Кабміну:

  • Міжнародні резерви НБУ зросли до $21,8 млрд – найкращий показник за останні роки.
  • Зниження інфляції за три роки (2016-2018) з 12,4% до 9,8%.
  • Україна 1 363 дні живе без постачання газу з Росії.
  • Відремонтовано та прокладено понад 7 тис. км доріг.
  • В рамках децентралізації – зростання доходів місцевих бюджетів вчетверо.
  • Українцям доступні 128 електронних послуг – від оформлення документів для новонародженої дитини до започаткування бізнесу та призначення пенсії.
  • З квітня 2016 року мінімальна зарплата зросла втричі – до 4 173 грн або $150.
  • У дитячих садочках створено 85,5 тис. місць, відкрито 320 дошкільних закладів.
  • З вересня 2018 року всі немовлята отримують подарунок від держави – Пакунок маляти.
  • Ініціатива Чужих дітей не буває – дітям повернуто 8,4 млрд грн аліментів.
  • Дітям-сиротам придбали 1 297 квартир, збудовано і відремонтовано 124 дитячі будинки сімейного типу.
  • В рамках медреформи 28 млн українців обрали лікаря, а за програмою Доступні ліки виписано та відшкодовано 40 млн рецептів.
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Гройсман відзвітував про роботу Кабміну за 3 роки – основні показники / 10 фотографий

Ім’я нового прем’єра стане відомо 29 вересня під час першого засідання нової Ради.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

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