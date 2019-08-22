В Україні попереду тривалі вихідні. Синоптики прогнозують на 24, 25 і 26 серпня спекотну погоду.

В суботу, 24 серпня, дощі очікуються лише у Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській та Дніпропетровській областях. На решті території України – сухо та сонячно.

Максимальні +33 синоптики обіцяють на півдні, на один-два градуси нижче у східних областях.

У центрі +30, на заході та півночі – від +25 до +27.

У Києві на День незалежності без опадів, вночі 12-14, а вдень 25-27 вище нуля.

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У неділю, 25 серпня, скрізь спекотно і практично без опадів.

Хіба що на Закарпатті можливий дощ і гроза, тут до +32.

В інших західних областях до +29.

На півдні +32, на сході +30, у північних регіонах – від +25 до +29.

У столиці сухо, вночі 14-16, вдень 27-29 градусів тепла.

У понеділок, 26 серпня, погода залишиться незмінною – сонце і спека.

На півдні +32, у центрі +31, на сході +30, у західних та північних областях в середньому +28.

У Києві без опадів, до +16 вночі та +29 вдень.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на День незалежності в Україні.