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Батьківщина висунула кандидатуру віце-спікера

На посаду віце-спікера Верховної Ради дев’ятого скликання висунули кандидатуру від партії Батьківщина.

Батьківщина висунула кандидатуру віце-спікера

Обраний народний депутат від партії Батьківщина Андрій Кожем’якін відмовився називати прізвище кандидата на посаду віце-спікера парламенту, якого висунула політсила 22 серпня.

– Завтра, якщо це буде затверджено, то ми вже говоритимемо більш конкретно, – сказав Кожем’якін.

Він додав, що на пост віце-спікера Верховної Ради також претендує Опозиційна платформа – За життя.

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Обрана народним депутатом від партії Європейська солідарність Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що політсила не боротиметься за посаду віце-спікера.

За її словами, щонайменше 11 членів партії претендують на посади голів, перших заступників і секретарів комітетів.

До слова, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партія Слуга народу претендує на головування у 21 комітеті.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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