У Харкові 23 серпня святкую День міста. Програму заходів – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День міста у Харкові святкують напередодні Дня незалежності – 23 серпня.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

З цього приводу містян очікуються численні заходи та концерти.

План заходів на День міста у Харкові:

8.00 – покладання квітів до Меморіалу Слави в Лісопарку;

10.00 – флешмоб і шоу прапорів на пл. Конституції;

18.00 – відкриття фонтану в саду Шевченка, Каскаду і фотовиставка фіналістів фотоконкурсу Герої нашого міста (працюватиме з 10.00 до 21.00);

19.00 – концерт на площі Свободи. На сцені виступить Вєрка Сердючка, Ірина Білик, Оля Полякова, Настя Каменських, KAZKA і Время и Стекло. Також жителів міста чекають шоу фонтанів, світлове шоу, свято вогнів під звуки симфонічного оркестру Харківської філармонії та феєрверк.

Раніше Факти ICTV публікували план заходів на День незалежності 2019 у Харкові.