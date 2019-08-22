У Харкові 23 серпня святкую День міста. Програму заходів – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
День міста у Харкові святкують напередодні Дня незалежності – 23 серпня.
Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів
З цього приводу містян очікуються численні заходи та концерти.
План заходів на День міста у Харкові:
- 8.00 – покладання квітів до Меморіалу Слави в Лісопарку;
- 10.00 – флешмоб і шоу прапорів на пл. Конституції;
- 18.00 – відкриття фонтану в саду Шевченка, Каскаду і фотовиставка фіналістів фотоконкурсу Герої нашого міста (працюватиме з 10.00 до 21.00);
- 19.00 – концерт на площі Свободи. На сцені виступить Вєрка Сердючка, Ірина Білик, Оля Полякова, Настя Каменських, KAZKA і Время и Стекло. Також жителів міста чекають шоу фонтанів, світлове шоу, свято вогнів під звуки симфонічного оркестру Харківської філармонії та феєрверк.
Раніше Факти ICTV публікували план заходів на День незалежності 2019 у Харкові.