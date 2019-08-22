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Курс долара до кінця літа 2019 – прогноз аналітика

До 27 серпня в Україні можливе падіння курсу долара до позначки в 25 грн.

Курс долара до кінця літа 2019 – прогноз аналітика

Аналітик Єгор Комов розповів, що гривня стабілізувалася і протримається на такому рівні ще кілька днів.

– За нашими оцінками, в найближчі шість-сім днів можлива ревальвація до 25 грн, – прогнозує експерт.

Читайте: Прогноз курсу валют до 2022 року: Мінфін направив запит в НБУ

На четвер, 22 серпня, НБУ встановив курс долара до гривні на рівні 25,2 грн/$.

До слова, банкіри вважають, що курс до кінця 2019 року коливатиметься у межах 25,5-26,5 грн/дол.

Джерело: Обозреватель

Фото: Dreamstime

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