До 27 серпня в Україні можливе падіння курсу долара до позначки в 25 грн.
Аналітик Єгор Комов розповів, що гривня стабілізувалася і протримається на такому рівні ще кілька днів.
– За нашими оцінками, в найближчі шість-сім днів можлива ревальвація до 25 грн, – прогнозує експерт.
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На четвер, 22 серпня, НБУ встановив курс долара до гривні на рівні 25,2 грн/$.
До слова, банкіри вважають, що курс до кінця 2019 року коливатиметься у межах 25,5-26,5 грн/дол.
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