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Факти / Україна

Марш на День незалежності – як проходить репетиція в центрі Києва

У Києві проходить репетиція Маршу захисників України на День незалежності.

Марш на День незалежності – як проходить репетиція в центрі Києва

У Києві репетирують Марш захисників України до Дня незалежності.

У центрі столиці перебуває понад 12 підрозділів МВС, ДСНС, поліція, Нацгвардія, медики, прикордонна служба, льотчики і ветерани.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

Репетицією, яка повинна закінчиться о 23.00, керує режисер заходу Алан Бадоєв.

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Марш на День незалежності – як проходить репетиція в центрі Києва / 6 фотографий

До слова, Факти ICTV проведуть пряму трансляцію заходів до Дня незалежності України.

Фото: Інформатор

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