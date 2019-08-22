Народний депутат від партії Слуга народу Андрій Лисюк склав мандат. Його місце займе Олена Хоменко.
Народний депутат Андрій Лисюк, обраний за списком Слуги народу, написав заяву до ЦВК про відмову від мандата.
Про причини відмови на цей момент нічого невідомо.
Андрій Лисюк – директор юридичної компанії Hillmont Partners.
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Його місце займе 129-й номер у списку Слуги народу Олена Хоменко. Раніше вона була директором з управління і розвитку цифрових продуктів студії Квартал 95.
Раніше Факти ICTV писали, що партія Слуга народу хоче отримати голів у 21 з 23 профільних комітетів Верховної Ради.
Фото: ЧЕСНО
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