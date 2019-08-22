На День незалежності України в Харкові місцевих жителів і городян очікуються безліч заходів і концертів.
На День Незалежності України в Харкові відкриється виставка, присвячена містам-побратимам, пройдуть відкриті тренування з бейсболу, софтболу та американського футболу, а на головній сцені виступлять, як українські, так і зарубіжні артисти.
Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів
План заходів на День незалежності в Харкові:
Головна сцена
- 13.00 – 14.30 – Інтерактивна шоу-програма для дітей
- 14.45 – 16.30 – Брейкданс джеми
- 16.30 – 17.30 – Концерт кавер-гурту
- 17.40 – 18.40 – Виступ урбан фольк гурту Будьмо!
- 18.40 – 19.30 – Концерт симфонічного оркестру Lords of the Sound
- 19.30 – 21.10 – Триб’ют шоу METALLICA SHOW, Симфонічного оркестру Lords of the Sound і гурту GARAG DAYZ
- 21.00 – 23.00 Святкова дискотека
Французький парк
- 17.00 – 18.00 Концерт на бандурі
- 19.00 – 20.00 Вокальна програма
Лігво Біллі Кіда
- 12.00 – 19.00 – Лазертаг бої
- 16.00 – 17.00 – Музичний спектакль Гранд Техас шоу
Дитячий парк
- 13.00 – 14.00 – Ковбойська розважальна програма
- 16.30 – 17.30 – Майстер-клас з гопаку для дітей
Спортивні майданчики
- 14.00 – 18.00 – Майстер клас з американського футболу
- 14.00 – 18.00 – Майстер клас по софтболу
- 14.00 – 18.00 – Майстер клас з бейсболу
Дикий захід
- 14.00 – 17.30 – Освітній спектакль і діалоги Освіта за кордоном Ерудітус
ретро парк
- 16.00 – 17.30 – Концертна програма Яни Ващук
- 17.30 – 20.00 – Танцювальна програма Танцюють всі!
До слова, Факти ICTV проведуть пряму трансляцію заходів до Дня незалежності України.