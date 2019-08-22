На День незалежності України в Харкові місцевих жителів і городян очікуються безліч заходів і концертів.

На День Незалежності України в Харкові відкриється виставка, присвячена містам-побратимам, пройдуть відкриті тренування з бейсболу, софтболу та американського футболу, а на головній сцені виступлять, як українські, так і зарубіжні артисти.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

План заходів на День незалежності в Харкові:

Головна сцена

13.00 – 14.30 – Інтерактивна шоу-програма для дітей

14.45 – 16.30 – Брейкданс джеми

16.30 – 17.30 – Концерт кавер-гурту

17.40 – 18.40 – Виступ урбан фольк гурту Будьмо!

18.40 – 19.30 – Концерт симфонічного оркестру Lords of the Sound

19.30 – 21.10 – Триб’ют шоу METALLICA SHOW, Симфонічного оркестру Lords of the Sound і гурту GARAG DAYZ

21.00 – 23.00 Святкова дискотека

Французький парк

17.00 – 18.00 Концерт на бандурі

19.00 – 20.00 Вокальна програма

Лігво Біллі Кіда

12.00 – 19.00 – Лазертаг бої

16.00 – 17.00 – Музичний спектакль Гранд Техас шоу

Дитячий парк

13.00 – 14.00 – Ковбойська розважальна програма

16.30 – 17.30 – Майстер-клас з гопаку для дітей

Спортивні майданчики

14.00 – 18.00 – Майстер клас з американського футболу

14.00 – 18.00 – Майстер клас по софтболу

14.00 – 18.00 – Майстер клас з бейсболу

Дикий захід

14.00 – 17.30 – Освітній спектакль і діалоги Освіта за кордоном Ерудітус

ретро парк

ретро парк 16.00 – 17.30 – Концертна програма Яни Ващук

17.30 – 20.00 – Танцювальна програма Танцюють всі!

До слова, Факти ICTV проведуть пряму трансляцію заходів до Дня незалежності України.