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Факти / Україна

План заходів на День незалежності 2019 у Харкові

На День незалежності України в Харкові місцевих жителів і городян очікуються безліч заходів і концертів.

День независимости 2019 в Харькове

На День Незалежності України в Харкові відкриється виставка, присвячена містам-побратимам, пройдуть відкриті тренування з бейсболу, софтболу та американського футболу, а на головній сцені виступлять, як українські, так і зарубіжні артисти.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

План заходів на День незалежності в Харкові:

Головна сцена

  • 13.00 – 14.30 – Інтерактивна шоу-програма для дітей
  • 14.45 – 16.30 – Брейкданс джеми
  • 16.30 – 17.30 – Концерт кавер-гурту
  • 17.40 – 18.40 – Виступ урбан фольк гурту Будьмо!
  • 18.40 – 19.30 – Концерт симфонічного оркестру Lords of the Sound
  • 19.30 – 21.10 – Триб’ют шоу METALLICA SHOW, Симфонічного оркестру Lords of the Sound і гурту GARAG DAYZ
  • 21.00 – 23.00 Святкова дискотека

Французький парк

  • 17.00 – 18.00 Концерт на бандурі
  • 19.00 – 20.00 Вокальна програма

Лігво Біллі Кіда

  • 12.00 – 19.00 – Лазертаг бої
  • 16.00 – 17.00 – Музичний спектакль Гранд Техас шоу

Дитячий парк

  • 13.00 – 14.00 – Ковбойська розважальна програма
  • 16.30 – 17.30 – Майстер-клас з гопаку для дітей

Спортивні майданчики

  • 14.00 – 18.00 – Майстер клас з американського футболу
  • 14.00 – 18.00 – Майстер клас по софтболу
  • 14.00 – 18.00 – Майстер клас з бейсболу

Дикий захід

  • 14.00 – 17.30 – Освітній спектакль і діалоги Освіта за кордоном Ерудітус
    ретро парк
  • 16.00 – 17.30 – Концертна програма Яни Ващук
  • 17.30 – 20.00 – Танцювальна програма Танцюють всі!

До слова, Факти ICTV проведуть пряму трансляцію заходів до Дня незалежності України.

Фото: Dreamstime

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