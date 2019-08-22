Сьогодні, 22 серпня, по всій території України буде суха і тепла погода.

В Україні 22 серпня по всій території буде сонячно, опади очікуються тільки в деяких північних областях.

На заході температура вдень становитиме 23-25°, вночі 14-17°.

На півдні України 31-34° вдень, 18-20° вночі.

У східних областях температура вдень становитиме 30-32°, вночі до 17-10°. Дощі можливі у Харківській області.

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На півночі країни 25-28° вдень, вночі до +18°. Дощитиме в Чернігівській і Сумській областях.

У центральних областях вдень 24-28°, вночі 15-19°.

У Києві температура вдень становитиме 24-26°, вночі 17-19°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на День незалежності в Україні.