Росія готує утилізацію єдиного українського підводного човна Запоріжжя, який опинився у РФ після анексії Криму.

З матеріалів російського порталу держзакупівель випливає, що Міноборони РФ шукає підрядника для утилізації української субмарини Запоріжжя. Там розміщений тендер на “утилізацію дизельного підводного човна проекту 641 і великого протичовнового корабля проекту 1134Б у 2019 і 2020 роках”.

На проведення робіт виділено 193 млн руб. Човен повинні утилізувати до 10 листопада 2020 року.

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Підводний човен Запоріжжя було сконструйовано у 1970 році. Він був єдиним підводним човном у складі ВМС України до анексії РФ Криму у 2014 році.

До речі, розслідувачі InformNapalm опублікували докази того, що великий десантний корабель Ямал Чорноморського флоту Росії брав участь у захопленні Криму.