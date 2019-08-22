Нова українська школа відмовиться від обов’язкової форми та оголошення оцінок. Як зміниться шкільне життя з 1 вересня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

З 1 вересня 2019 року українські школи зміняться – обов’язкову форму скасують, введуть електронні учнівські квитки, а у столових сформують нове меню.

Щеплення

У школи і дитячі садки не пустять дітей, яким не зробили усі обов’язкові щеплення. Якщо батьки відмовляються щепити дитину через життєву позицію, то вони можуть написати заяву на ім’я керівника навчального закладу на проходження навчання дистанційно або за індивідуальним графіком.

До школи без форми

У наступному навчальному році скасовується обов’язкова шкільна форма. Такий указ видав президент України Володимир Зеленський у червні.

До школи у світловідбиваючому жилеті

У силу вступає нове правило: учні 1-4 класів зобов’язані носити світловідбиваючі жилети в темний час доби по дорозі в школу і додому.

Електронний учнівський квиток

Усі школярі, замість звичайних учнівських квитків, отримають нові — електронні. Це дозволить батькам відстежувати переміщення дитини по місту за допомогою спеціального додатку, а школярам уникати черг у метро.

Читайте: У Києві школярі отримають електронні учнівські квитки – як оформити

Вільний вибір форми навчання

Для дітей, які змушені пропускати уроки через хвороби або заняття спортом, музикою тощо, вчителі складатимуть спеціальний навчальний план.

Окремі уроки може проводити не вчитель

У рамках мережевої форми навчання окремі уроки зможе проводити гурток чи організація. Завдяки такому підходу хочуть вирішити проблему нестачі профільних вчителів.

Оголошення оцінок школярів

Вчителям заборонять оголошувати на весь клас оцінки учнів. Безпосередньо на уроці вчитель може загальними фразами оцінити відповідь учня, але оцінку в балах повинен виставляти у щоденник на перерві або після уроків в індивідуальному порядку.

Школи без дощок пошани

У школах більше не буде дощок пошани відмінників у навчанні. Діти різні, і здібності у них теж різні – хтось кращий у спорті, хтось у співах, кожен талановитий по-своєму.

Нове меню в їдальні

Мультипрофільне меню повинно з’явиться у всіх школах Києва до кінця 2019-2020 навчального року. Обід не стане дорожчим, бо продукти у ньому не зміняться. Новація у тому, що обід у їдальні буде нагадувати шведський стіл, де учні зможуть самі обирати, що з’їсти.

Нова програма ЗНО-2020 з української літератури

У новому навчальному році змінилася програма ЗНО з української літератури, деякі твори прибрали, деякі додали.

Більше можливостей для навчання дітей вдома

З вересня батьки школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання – сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним патронажем.

Сімейна (домашня) форма освіти передбачає навчання для учнів, чиї батьки готові самостійно організовувати освітній процес в домашніх умовах. Але учень повинен бути зарахованим до певного закладу, який відслідковуватиме його прогрес у навчанні.

освіти передбачає навчання для учнів, чиї батьки готові самостійно організовувати освітній процес в домашніх умовах. Але учень повинен бути зарахованим до певного закладу, який відслідковуватиме його прогрес у навчанні. Для зарахування на екстернат учень повинен подати заяву та документ, який підтверджує підставу для переведення. Серед поважних причин – неможливість відвідувати заняття у школі чи скласти річне оцінювання. Він орієнтований на учнів, які опанували або можуть опанувати один чи декілька предметів.

учень повинен подати заяву та документ, який підтверджує підставу для переведення. Серед поважних причин – неможливість відвідувати заняття у школі чи скласти річне оцінювання. Він орієнтований на учнів, які опанували або можуть опанувати один чи декілька предметів. Педагогічний патронаж передбачений для учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу щодня, перебувають на стаціонарному лікуванні або потребують навчання біля лікарняного ліжка. Також така форма навчання дозволена учням, які здобувають початкову та базову освіту у школах сільської місцевості, в яких через малокомплектність (менше 5 учнів на клас) не може бути організоване навчання у школі.

Нові правила навчання для інклюзивних груп

Відтепер, щоб дитину з особливими освітніми потребами зарахували до позашкільного закладу, її батькам або законним представникам треба подати відповідну заяву.

До заяви також потрібно додати документи, які підтверджують наявність особливих освітніх потреб – висновок інклюзивно-ресурсного центру, індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю.

Навчання для школярів з особливими освітніми потребами можна буде продовжити на два роки

Це стосується учнів інклюзивних класів початкової і базової школи. На кожному з цих рівнів навчання може бути продовжено на один рік.

До слова, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.