Власнику заарештованого судна Мрія інкримінують відвідування попередніми власниками окупованого Криму у 2015 році попри те, що перед придбанням Прикордонна служба не надала жодних застережень щодо угоди.

У серпні 2018 року ТОВ Тефін придбало судно Мрія та поставило його під український прапор. Близько року судно займалось перевезенням нафтопродуктів у порти України, однак у серпні 2019 року у силовиків з’явились претензії щодо подій 2015 року.

За останні два тижні співробітники СБУ декілька раз заарештовували танкер, мотивуючи це тим, що за попереднього власника танкер відвідував окупований Крим.

10 серпня танкер намагався здійснити вивантаження палива на Херсонській нафтоперевалці. Тоді співробітники СБУ заблокували судно і фактично зупинили роботу всієї перевалки. Однак суд першої інстанціївідмовив слідчому в арешті судна.

Попри те, що суд зобов’язав силовиків не чинити перешкод роботі та пересуванню судна, 20 серпня, коли Мрія перебувала у нейтральних водах та виконувала чергове замовлення на постачання палива, представники СБУ проникли на борт судна.

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Погрожуючи застосуванням зброї, вони закрили екіпаж в каютах, зрізали якір та відбуксували судно до порту Южний.

СБУ пояснює намір заарештувати судно тим, що у 2015 році воно відвідувало Крим. Однак з того часу у судна змінився власник, а прикордонники України погодили купівлю.

– Наша компанія не може нести відповідальність за попереднього власника, оскільки перед придбанням судна ми звертались до державних органів. Жоден із них, зокрема СБУ АР Крим або Прикордонна служба, не заявляли жодних претензій чи зауважень стосовно порушення судном правил перетину державного кордону України чи заходів на тимчасово окуповані території, – наголосили в компанії.

Нагадаємо, раніше Україна заарештувала російський танкер NEYMA разом з документами.

Фото: Обозреватель