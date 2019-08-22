Слідчий відділ Головного управління Нацполіції в Черкаській області відкрив справу проти власника похоронного бюро за те, що він оголосив знижки для клієнтів-євреїв.

У Черкасах відкрили справу проти власника похоронного бюро Пам’ятники за дискримінацію.

У матеріалах суду йдеться, що чоловік оголосив знижки для клієнтів-євреїв.

Матеріали до прокуратури передала Служба безпеки України. Чоловіка підозрюють у порушенні рівноправності громадян не залежно від їх расової, національної чи релігійної приналежності.

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– Власник магазину ритуальних послуг причетний до скоєння кримінального злочину, зокрема, при вході до означеної будівлі розміщені написи євреям*3, євреям — знижки і вальцману — 90%. У зв’язку з чим, в діях останнього вбачаються ознаки злочину, — сказано в матеріалах справи.

Суд вже призначив судово-лінгвістичну експертизу реклами.

Нагадаємо, ресторан у польскому місті Гдиня опинився у центрі ксенофобського скандалу через оголошення про найм працівників, у якому містилася пересторога для українців.