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Як працюватиме метро на День незалежності

У зв’язку із відзначенням у Києві 28-ї річниці Незалежності України 24 серпня зачинять на вхід і вихід дві центральні станції метро.

Як працюватиме метро на День незалежності

У День Незалежності зранку і до закінчення заходів станція Хрещатик зачиняється на вхід/вихід на вулиці Інститутській та Героїв Небесної Сотні. Станція Майдан Незалежності зачиняється і на вхід, і на вихід.

Також можливі зміни в роботі станцій метро Площа Льва Толстого, Олімпійська, Палац спорту у зв’язку з матчем Динамо – Олімпік на НСК Олімпійський.

Перехід між цими станціями працюватиме у звичному режимі.

Читайте: Де дивитися марш на День незалежності 2019

До речі, Факти ICTV публікували план заходів на День незалежності 2019 у Києві.

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