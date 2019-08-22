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Факти / Україна

Як працюватиме Нова пошта на День незалежності – графік

Більшість відділень Нової пошти на День незалежності працюватиме у режимі вихідного дня.

Як працюватиме Нова пошта на День незалежності – графік

Графік роботи Нової пошти на День незалежності 2019 відповідатиме режиму суботи та неділі.

24 та 26 серпня 2019 року відділення Нової пошти та кур’єрська доставка працюватимуть з 9.00 до 16.00.

У неділю, 25 серпня, відділення прийматимуть клієнтів за звичайним графіком неділі.

Читайте: Марш захисників на День Незалежності: програма, маршрут і учасники

Детальний графік роботи кожного відділення Нової пошти можна подивитися тут.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як працюватимуть банки на День незалежності 2019.

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