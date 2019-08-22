Президент Володимир Зеленський закликав українців у День державного прапора вивісити з вікон жовто-блакитні прапори.
Володимир Зеленський записав відеозвернення, де запропонував запустити флешмоб.
– Завтра ми усі будемо відзначати День нашого прапора. Для нас жовтий і синій це давно вже не просто кольори. В ці кольори пофарбовано серце кожного українця. Я впевнений, що завтра уся Facebook-стрічка буде жовто-синьою.
Але давайте пишатися Україною не тільки онлайн. Тому у мене є пропозиція до українців. Зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо у жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати український прапор з вікон, – сказав президент.
Він згадав про людей, які не можуть вільно демонструвати любов до України та національного стягу.
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До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності.