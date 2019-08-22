PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський запустив флешмоб до Дня прапора України

Президент Володимир Зеленський закликав українців у День державного прапора вивісити з вікон жовто-блакитні прапори.

Зеленський запустив флешмоб до Дня прапора України

Володимир Зеленський записав відеозвернення, де запропонував запустити флешмоб.

– Завтра ми усі будемо відзначати День нашого прапора. Для нас жовтий і синій це давно вже не просто кольори. В ці кольори пофарбовано серце кожного українця. Я впевнений, що завтра уся Facebook-стрічка буде жовто-синьою.

Але давайте пишатися Україною не тільки онлайн. Тому у мене є пропозиція до українців. Зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо у жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати український прапор з вікон, – сказав президент.

Він згадав про людей, які не можуть вільно демонструвати любов до України та національного стягу.

Читайте: Марш захисників на День Незалежності: програма, маршрут і учасники

До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

День прапора України: 10 цікавих фактів про прапор
Зеленський розмовляв із Трюдо: Канада виступає проти повернення РФ в G7
Велика Британія проти повернення Росії у G8 – переговори Джонсона і Зеленського
На зустрічі у Варшаві Зеленський та Трамп підпишуть низку документів – МЗС
Повернення Росії в G8 – Зеленський назвав умови
Війна закінчиться, гривня буде стабільною: прогноз нумеролога для України на 5 років
Стефанчук призначений представником президента України у Верховній Раді
Зустріч Нетаньягу та Зеленського: як підписані угоди допоможуть Україні
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка