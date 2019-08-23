Через перекриття вулиць та масовий виїзд жителів за Київ у столиці утворилися затори.

У центрі Києва і на мостах між правим і лівим берегом столиці спостерігається ускладнення руху автомобілів.

Значні затори спостерігаються на вулиці Хрещатик, Набережно-Хрещатицькій, Саперно-Слобідській, проспекті Перемоги, Набережному шосе та бульварі Тараса Шевченка.

Також ситуацію ускладнюють 19 ДТП, які сталися у Києві.

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Деякі вулиці столиці перекриті у зв’язку із підготовкою до Дня незалежності.

До слова, Факти ICTV публікували список вулиць Києва, на яких обмежать рух у зв’язку зі святкуванням Дня незалежності.