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Факти / Україна

19 ДТП: Київ стоїть у масштабних заторах перед Днем незалежності

Через перекриття вулиць та масовий виїзд жителів за Київ у столиці утворилися затори.

Затори

У центрі Києва і на мостах між правим і лівим берегом столиці спостерігається ускладнення руху автомобілів.

Значні затори спостерігаються на вулиці Хрещатик, Набережно-Хрещатицькій, Саперно-Слобідській, проспекті Перемоги, Набережному шосе та бульварі Тараса Шевченка.

Також ситуацію ускладнюють 19 ДТП, які сталися у Києві.

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Деякі вулиці столиці перекриті у зв’язку із підготовкою до Дня незалежності.

До слова, Факти ICTV публікували список вулиць Києва, на яких обмежать рух у зв’язку зі святкуванням Дня незалежності.

Фото: Dreamstime

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