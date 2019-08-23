У зв’язку із відзначенням Дня Державного Прапора України та 28-річниці незалежності України у Києві зміниться рух громадського транспорту.

На час підготовки та проведення заходів до Дня Державного Прапора України та 28-річниці незалежності України передбачено зміни руху пасажирського транспорту.

23 серпня з 07.00 до закінчення заходу під час церемонії урочистого підняття Державного Прапора України біля КМДА (вул. Хрещатик, 36) рух автобусів №24, 114 буде організовано за маршрутом вихідного дня.

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Із 17.00 23 серпня до завершення заходів 24 серпня під час тимчасової заборони руху транспортних засобів на Володимирському узвозі, вул. Грушевського (від Петрівської алеї до Європейської площі), вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі) рух буде організовано:

Автобус №24 курсуватиме від Національного музею історії України у Другій світовій війні до стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського;

Автобус №62 їхатиме від Ботанічного саду до стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського;

Автобус №114 – від вул. Милославської до Поштової площі за постійною схемою – далі Боричів узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – далі за постійним маршрутом та від залізничного вокзалу Центральний до ст. м Площа Льва Толстого.







23 та 24 серпня у Києві зміниться рух громадського транспорту (КАРТА) / 2 фотографии

24 серпня з 07.00 до 13.00 на час проведення щорічного легкоатлетичного пробігу Забіг у вишиванках за маршрутом Русанівська набережна (від Русанівського бульвару) – Дніпровська набережна (до буд. № 16) рух зміниться таким чином:

Автобус №35 поїде(у напрямку вул. Підлипка) – вул. Урлівська – вул. Княжий Затон – просп. Григоренка – просп. Миколи Бажана, далі за діючим маршрутом;

Автобус №42 курсуватиме (у напрямку вул. Єлизавети Чавдар) – від вул. Митрополита Андрея Шептицького до вул. Урлівська до вул. Княжий Затон – просп. Григоренка – просп. Миколи Бажана, а далі за звичним маршрутом;

Автобус №49 виїжджатиме від метро Лівобережна – вул. Євгена Сверстюка – вул. Івана Миколайчука – вул. Амвросія Бучми – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська – зал. пл. Лівий берег;

Автобус №95 – Микільська Слобідка – вул. Комбінатна – вул. Каховська – вул. Челябінська – вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Євгена Сверстюка – вул. Івана Миколайчука – вул. Амвросія Бучми – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська – зал. пл. Лівий берег;

Автобус №87 курсуватиме від вул. Митрополита Шептицького – вул. Євгена Сверстюка – вул. Березняківська – просп. Павла Тичини (у зворотному напрямку – вул. Амвросія Бучми – вул. Івана Миколайчука) – вул. Юрія Шумського – зал. пл. Лівий берег;

Автобуси №108 – почнуть рух з вул. Митрополита Шептицького до вул. Євгена Сверстюка – просп. Соборності – Харківське шосе – вул. Тепловозна – просп. Петра Григоренка – вул. Анни Ахматової – вул. Архітектора Вербицького – вул. Декабристів – ст. м Харківська.

Із 10.00 до закінчення заходів (орієнтовно до 12.00) на час тимчасової заборони руху транспортних засобів на вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до бл. Тараса Шевченка), б-рі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі), вул. Великій Васильківській (від вул. Петра Скоропадського до Бессарабської площі), вул. Басейній (від Крутного узвозу до вул. Хрещатик) рух буде організовано так:

Автобуси №114 курсуватимуть – на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу Центральний до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);







23 та 24 серпня у Києві зміниться рух громадського транспорту (КАРТА) / 2 фотографии

Автобуси №118 курсуватимуть від ст. м Чернігівська до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги, далі за звичним маршрутом.

У зворотному напрямку від ст. м Політехнічний інститут до б‑ру Тараса Шевченка за звичним маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки, далі за діючим маршрутом;

Тролейбуси №5, 7, 8, 17 відповідно курсуватимуть від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, площі Космонавтів до вул. Леонтовича.

До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності.