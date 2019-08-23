Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,04 грн за $1.
Нацбанк зміцнив курс гривні. Відповідно, долар і євро здешевшали.
Станом на 23 серпня курс американської валюти знизився на 16 копійок і становить 25,04 грн за $1.
Євро також здешевшав на 23 копійки і зупинився на рівні 27,75 грн.
Читайте: Курс долара до кінця 2019 року – прогноз банкірів
Курс валют від НБУ на 23.08:
$100 – 2504, 2697 грн;
€100 – 2775, 4821 грн;
100 польських злотих – 635, 9513 грн;
10 російських рублів – 3, 8163 грн.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, яким буде курс долара до кінця літа.
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