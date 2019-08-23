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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют – падіння долара і зміцнення гривні

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,04 грн за $1.

гривня

Нацбанк зміцнив курс гривні. Відповідно, долар і євро здешевшали.

Станом на 23 серпня курс американської валюти знизився на 16 копійок і становить 25,04 грн за $1.

Євро також здешевшав на 23 копійки і зупинився на рівні 27,75 грн.

Читайте: Курс долара до кінця 2019 року – прогноз банкірів

Курс валют від НБУ на 23.08:

$100 – 2504, 2697 грн;
€100 – 2775, 4821 грн;
100 польських злотих – 635, 9513 грн;
10 російських рублів – 3, 8163 грн.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, яким буде курс долара до кінця літа.

Джерело: НБУ

Фото: НБУ

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