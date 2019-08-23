НБУ встановив курс валют, який почне діяти після вихідних – 27 серпня.
Курс долара 27 серпня практично не зміниться і становитиме 25,06 грн/дол.
Євро теж залишився без значних змін – 27,73 грн/євро.
Офіційний курс валют, який встановив Національний банк:
- $100 – 2506,28 грн;
- €100 – 2773, 20 грн;
- 10 російських рублів – 3,82 грн.
Читайте: Курс долара до кінця 2019 року – прогноз банкірів
За даними НБУ, 21 серпня на українському міжбанківському ринку обсяг продажів іноземної валюти склав $309,9 млн.
До слова, Міністерство фінансів запросило у НБУ прогноз курсу валют в Україні на 2020-2022 роки.
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