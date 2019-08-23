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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ встановив курс валют після Дня незалежності

НБУ встановив курс валют, який почне діяти після вихідних – 27 серпня.

Гривня

Курс долара 27 серпня практично не зміниться і становитиме 25,06 грн/дол.

Євро теж залишився без значних змін – 27,73 грн/євро.

Офіційний курс валют, який встановив Національний банк:

  • $100 – 2506,28 грн;
  • €100 – 2773, 20 грн;
  • 10 російських рублів – 3,82 грн.

Читайте: Курс долара до кінця 2019 року – прогноз банкірів

За даними НБУ, 21 серпня на українському міжбанківському ринку обсяг продажів іноземної валюти склав $309,9 млн.

До слова, Міністерство фінансів запросило у НБУ прогноз курсу валют в Україні на 2020-2022 роки.

Джерело: НБУ

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