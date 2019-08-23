Сьогодні, 23 серпня, в Україні буде суха і тепла погода.
В Україні 23 серпня дощі з грозами можливі лише на Закарпатті, на решті території – сухо та сонячно.
Тут синоптики прогнозують до +32, в інших областях на заході – не вище +26.
У південних областях – від +32 до +34, на сході +32.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 23 серпня
На півночі максимум +27, у центрі +31.
У День прапора України у Києві без опадів, від +24 до +26.
До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на День незалежності в Україні.
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