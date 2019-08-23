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Факти / Україна

Погода в Україні на 23 серпня (КАРТА)

Сьогодні, 23 серпня, в Україні буде суха і тепла погода.

Погода

В Україні 23 серпня дощі з грозами можливі лише на Закарпатті, на решті території – сухо та сонячно.

Тут синоптики прогнозують до +32, в інших областях на заході – не вище +26.

У південних областях – від +32 до +34, на сході +32.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 23 серпня

На півночі максимум +27, у центрі +31.

У День прапора України у Києві без опадів, від +24 до +26.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на День незалежності в Україні.

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