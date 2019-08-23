Президент Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Світового банку, під час якої порушував питання реформ.

На зустрічі з делегацією Світового банку президент Володимир Зеленський розповів про боротьбу з корупцією і кроки, які планують вжити для реформування України.

– Ми – інша команда. У нас зовсім немає часу. Наші ключові завдання – не просто боротися з корупцією, а перемогти її, – сказав Зеленський.

Глава держави також розповів представникам Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, що 5 вересня почне роботу Антикорупційний суд.

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Президент України додав, що важливим для країни є розвиток інфраструктури, державно-приватного партнерства та проведення земельної реформи.

Зеленський сподівається, що Світовий банк продовжить надавати Україні фінансову і технічну допомогу.

До слова, президент Володимир Зеленський надав громадянство 11 особам, які захищали Україну.