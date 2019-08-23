Заступник глави МЗС Олена Зеркаль вважає малоймовірною можливість надалі утримувати санкції та ізоляцію Росії.

Завдяки санкціям вдалося призупинити наступ Росії на Донбасі, але вони не дали того результату, якого від них очікували, заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

– Вони не принесли всього того, що могли принести. Але сказати, що вони зовсім неефективні – не можна… Принаймні, не було протягом цих п’яти років таких подій, як Дебальцеве, як Іловайськ, – наголосила вона.

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Водночас, на її думку, Україна не зможе постійно утримувати Росію в ізоляції.

– Не варто розраховувати на те, що все буде легко. На мій погляд, малоймовірно, що ми зможемо тримати санкції та ізоляцію Росії далі, – підсумувала вона.

До слова, новий глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС не скасовувати санкції проти РФ.