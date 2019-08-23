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Факти / Україна

Трамп, Єлизавета II і Макрон: Зеленського вітають з Днем незалежності України

Світові лідери почали вітати президента Володимира Зеленського з Днем незалежності України.

Трамп, Єлизавета II і Макрон: Зеленського вітають з Днем незалежності України

Привітати президента Володимира Зеленського з Днем незалежності України вже встиг президент США Дональд Трамп.

Він заявив, що протягом наступного року Сполучені Штати працюватимуть з Україною заради реформ, які є важливою складовою її успіху.

– Українська нація має втілити свій величезний потенціал, і США пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін, – йдеться у привітанні Трампа.

Королева Великої Британії Єлизавета II у своєму привітанні побажала щастя і процвітання українському народу.

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Привітав Зеленського з Днем незалежності і президент Франції Еммануель Макрон, який запевнив, що він прагне досягти рішучих результатів на переговорах у нормандському форматі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що на День незалежності українці мають право брати участь у тих заходах, в яких забажають.

Джерело: Офіс Президента

Фото: УНІАН

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