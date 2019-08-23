Світові лідери почали вітати президента Володимира Зеленського з Днем незалежності України.
Привітати президента Володимира Зеленського з Днем незалежності України вже встиг президент США Дональд Трамп.
Він заявив, що протягом наступного року Сполучені Штати працюватимуть з Україною заради реформ, які є важливою складовою її успіху.
– Українська нація має втілити свій величезний потенціал, і США пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін, – йдеться у привітанні Трампа.
Королева Великої Британії Єлизавета II у своєму привітанні побажала щастя і процвітання українському народу.
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Привітав Зеленського з Днем незалежності і президент Франції Еммануель Макрон, який запевнив, що він прагне досягти рішучих результатів на переговорах у нормандському форматі.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що на День незалежності українці мають право брати участь у тих заходах, в яких забажають.