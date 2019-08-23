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Факти / Україна

“Тиша” у зоні ООС: 13 ворожих обстрілів та двоє поранених

За добу російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню в районі Операції об’єднаних сил. Двох українських військових поранено.

ООС Донбас

На Донбасі окупанти обстрілювали позиції Об’єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив дев’ять обстрілів. Під вогнем опинилися Водяне, Новотроїцьке, Богданівка та Лебединське.

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Ще чотири обстріли зафіксовано в районі відповідальності угруповання Північ – Новолуганське, Зайцеве та Південне.

– За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів два наші військовослужбовці отримали поранення, – повідомляє штаб ООС.

З початку поточної доби на Донбасі тихо.

Нагадаємо, нещодавно українським військовим вдалося провести найшвидшу та успішну операцію за час війни на Донбасі, внаслідок якої знищено базу окупантів з військовою технікою.

Джерело: ООС

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