У Києві на День державного прапора та День незалежності України обмежать рух транспорту.

У Києві під час святкування Дня державного прапора та Дня незалежності України обмежать рух транспорту.

Рух транспорту заборонено:

23 серпня з 07.00 до 24 серпня 18.00 на Русанівському бульварі (біля пам’ятника М. Гоголю, а також на перехресті Русанівської набережної та Русанівського бульвару);

24 серпня з 08.00 до 22.00 – на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка);

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24 серпня з 07.00 до 13.00 – Русанівська набережна – Русанівський бульвар (у напрямку Дніпровської набережної) – Русанівська набережна – Дніпровська набережна – (розворот біля Дніпровської набережної, 16) – Дніпровська набережна – Русанівська набережна – Русанівський бульвар – Русанівська набережна);

24-25 серпня – на вул. Володимирській (від вул. Великої Житомирської до вул. Десятинної).



























У Києві на День незалежності обмежать рух транспорту – де та коли / 7 фотографий

Рух транспорту тимчасово обмежено:

24 серпня з 10.00 до 12.00 – на вул. Володимирській від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка, на бульварі Тараса Шевченка від вул. Володимирської до Бессарабської площі, на вул. Великій Васильківській від вул. Петра Скоропадського до Бессарабської площі, на вул. Басейній від Крутого узвозу до вул. Хрещатик; 28 серпня з 09.00 до 12.00 – на Повітрофлотському проспекті (від Солом’янської площі до Повітрофлотського проспекту, 25). 23 серпня з 17.00 до завершення заходів 24 серпня:

на вул. Великій Житомирській від вул. Володимирської до вул. Михайлівської,

на вул. Михайлівській від Володимирського проїзду до вул. Хрещатик,

на вул. Костьольній від вул. Михайлівської до вул. Трьохсвятительської,

на вул. Трьохсвятительській від вул. Хрещатик до Михайлівської площі,

Володимирському узвозі від вул. Петра Сагайдачного до Європейської площі,

вул. Михайла Грушевського від Петрівської алеї до Європейської площі,

вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі,

вул. Архітектора Городецького від вул. Марії Заньковецької до вул. Хрещатик,

алеї Героїв Небесної Сотні від вул. Ольгинської до вул. Хрещатик;

Крім того, передбачено заборону паркування транспортних засобів у місцях підготовки та проведення урочистих заходів.

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Раніше Факти ICTV публікували афішу заходів на День незалежності України.

Фото: КМДА