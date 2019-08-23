Власників євроблях таки почали штрафувати. Максим Нефьодов пояснив чому так стається.

З 22 серпня набули чинності штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах, хоча президент Володимир Зеленський раніше заявив про інціативу відстрочити введення штрафних санкцій на 90 днів.

Проте власників євроблях чомусь продовжують штрафувати.

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Чому штрафують водіїв на єврономерах

Нацполіція у рамках чинного законодавства може штрафувати для власників євроблях за порушення при переміщенні авто, оскільки має доступ до митних баз.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов зазначає, що у поліції є доступ до митних баз, тому поліція має право не лише зупиняти авто на єврономерах, а й застосовувати штрафи.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як розмитнити авто на єврономерах і не переплатити.