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Факти / Україна / Суспільство

Водіїв на єврономерах продовжують штрафувати – причина

Власників євроблях таки почали штрафувати. Максим Нефьодов пояснив чому так стається.

Водіїв на єврономерах продовжують штрафувати – причина

З 22 серпня набули чинності штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах, хоча президент Володимир Зеленський раніше заявив про інціативу відстрочити введення штрафних санкцій на 90 днів.

Проте власників євроблях чомусь продовжують штрафувати.

Читайте: Штрафи за євробляхи: що вирішили на круглому столі

Чому штрафують водіїв на єврономерах

Нацполіція у рамках чинного законодавства може штрафувати для власників євроблях за порушення при переміщенні авто, оскільки має доступ до митних баз.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов зазначає, що у поліції є доступ до митних баз, тому поліція має право не лише зупиняти авто на єврономерах, а й застосовувати штрафи.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як розмитнити авто на єврономерах і не переплатити.

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