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Факти / Україна

Волкер: США можуть приєднатися до нормандського формату

Участь США у переговорах в нормандському форматі можлива, якщо в цьому буде необхідність.

Волкер: США можуть приєднатися до нормандського формату

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати підтримують роботу в нормандському форматі і готові брати участь у разі потреби.

За його словами, проблеми у врегулюванні конфлікту на Донбасі пов’язані не з форматом переговорів, а з небажанням РФ виконувати свою частину зобов’язань.

– Зеленський, без сумніву, користується підтримкою, у нього є мандат в парламенті, у нього є воля це зробити, але проблемою завжди була Росія, – сказав Волкер.

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Він також висловив надію на те, що найближчим часом поведінка Росії зміниться.

До слова, заступник голови МЗС Олена Зеркаль вважає, що санкції проти РФ не дали того результату, на який розраховували.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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