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Факти / Україна

Вихідні на День незалежності 2019: скільки відпочиватимуть українці

На День Незалежності 2019 українці відпочиватимуть три дні поспіль – 24, 25 і 26 серпня.

Вихідні на День незалежності 2019

Вихідні в серпні пов’язані зі святкуванням Дня Незалежності України. Це державне свято України, що відзначається щороку 24 серпня. В цьому році він припадає на суботу. Тому, згідно із законом, вихідний переноситься на наступний день після святкового або неробочого дня, тобто на понеділок 26 серпня.

Таким чином, українці відпочиватимуть три дні поспіль – 24, 25 і 26 серпня.

Крім того, п’ятниця, 23 серпня є передсвятковим днем, тому у деяких українців робочий день може бути на годину менше.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

Варто звернути увагу, що фінансові установи на День незалежності також змінюють графік роботи.

Тому раніше Факти ICTV писали, як працюють банки на День незалежності 2019.

Фото: Dreamstime

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